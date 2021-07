Het nertsenbedrijf aan de Heuveleindseweg 20 wordt gesaneerd. Dit is het resultaat van een overeenkomst tussen de eigenaar, pachter, de gemeente Best en de Onwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR), zo laat de gemeente weten op haar website.

RvR realiseert in de toekomst 15 kavels voor seniorenwoningen en 9 grote bouwkavels voor vrije sectorwoningen. De uitwerking van het plan gaat in samenspraak met de omgeving en wordt uiteindelijk vertaald in een bestemmingsplan. Dat komt liefst nog dit jaar in procedure, zodat de gemeenteraad in de tweede helft van 2022 kan besluiten over de gebiedsontwikkeling.

