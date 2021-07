Op dinsdag 21 september start CultuurSpoor Best met Walk & Talk – een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor mensen die op zoek zijn naar (ander) werk. Daarvoor wordt nog gezocht naar interessante gastsprekers, die de deelnemers een handje kunnen helpen in hun speurtocht naar werk.

Heb je een inspirerend eigen verhaal, goede tips over platforms als LinkedIn of adviezen voor het maken van een cv? Neem dan contact op met Ellen Reinders: ereinders@cultuurspoorbest.nl

Walk & Talk wordt vanaf september één keer per maand op dinsdag in de Bibliotheek van Best gehouden. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen werkzoekenden praten met andere werkzoekenden, hun netwerk verbreden en vragen stellen aan elkaar of aan de gastsprekers. Deelname is gratis. Wil je meer informatie? Ook dan kun je bij Ellen Reinders terecht, zie mailadres eerder in dit bericht.

De eerste Walk & Talk is op dinsdag 21 september (van 10.00 – 12.00 uur) in CultuurSpoor Best, Raadhuisplein 32.

Voorpagina hhBest