Peter Stiekema

e Belgen hebben een koningspaar dat met de getroffen inwoners van ongeveer de helft van Wallonië meeleeft. Gruwelijke verwoestingen, vele doden en een groot aantal vermisten. Dagen achter elkaar trok het echtpaar door de getroffen gebieden en had voor iedereen een luisterend oor en een hart onder de riem. Zo kan het dus ook.

Vorige week woensdag, toen al duidelijk werd dat de watersnood in Limburg behoorlijk uit de klauw liep, stuurde het kabinet Stientje van Veldhoven naar Limburg. ‘Oh wat erg’, was het geluid dat deze demissionairste aller staatssecretarissen wist uit te brengen. Het was meteen haar laatste werkdag, want ze heeft een nieuwe baan. Per 1 september wordt ze vicepresident/directeur Europa van het World Resources Institute Lijkt me wat hoog gegrepen, maar goed, we zullen zien.

Natuurlijk had er op die dag minstens een gezaghebbende minister, ook al was hij demissionair, afgevaardigd moeten worden namens het kabinet, maar ach, het was toch Limburg maar, ver verwijderd van de Randstad, het rad, waar in ons land alles omdraait.

Een dag later verwaardigde zich zowaar de koning om een kijkje te nemen in het zo getroffen Limburg. Na de diplomauitreiking aan zijn oudste dochter trok hij per helikopter naar Maastricht, om vandaar per automobiel naar Valkenburg te worden vervoerd, dat ongeveer helemaal onder water stond. Aldaar kreeg het paar speciale splinternieuwe leaselaarzen uitgereikt en maakten koning en koningin een rondgang door het getroffen stadje, waarna vooral koningin Maxima er ernstig getroffen uitzag. De koning sprak nog een paar woorden, waarbij hij Limburg abusievelijk in een adem noemde met België en Duitsland, als ware het nog een zelfstandig hertogdom. Tsja, ik ben nog steeds benieuwd naar zijn scriptie ter gelegenheid van zijn afstuderen in de geschiedenis. Die ligt echter achter slot en grendel. Maar als zelfbenoemd watercommissaris had hij toch wel van iets meer kennis en belangstelling mogen laten blijken.

In ieder geval was het koningspaar ruim op tijd thuis om het eindexamenfeestje van de kroonprinses te vieren en om in te pakken voor de vakantie die op donderdag begon. Dan kon de koning weer Jo Speedboot uithangen in Griekenland of de koning der Gauchos in Argentinië. Het dieptepunt van de overstromingen was nog lang niet voorbij, maar de koning was het land al weer uit uit voor, een ongetwijfeld ‘verdiende’ zomervakantie. En Noord- en Midden-Limburg konden verder naar zijn medeleven fluiten. Wanneer stuurt de Nederlandse bevolking deze uitvreters van vooral Duitse komaf, nu eindelijk eens ‘Heim ins Reich’.

