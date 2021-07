Binnen het zoekgebied ten noorden van Eindhoven wijst het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de ‘weilanden’ tussen Best en Oirschot aan als potentiële zone voor ‘woningbouw in de groene omgeving’. In dat gebied liggen wel de monumentale buurtschappen Aarle en Straten. Bron afbeelding: EIB.

akelaar Pieter van Santvoort waarschuwde deze week al op de opiniepagina van het Eindhovens Dagbkad: ‘Dit gaat een enorme heisa opleveren.’ Een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), genaamd ordening en bouwlocaties – De potentie van woningbouw in de groene omgeving opteert voor het aan elkaar vastbouwen van Best en Oirschot. Op ongeveer 1200 hectare zouden daar 30.000 woningen kunnen komen.

Buurtschap Straten (met kerststal) in de sneeuw.

Het EIB zegt dat het gebied hoofdzakelijk uit weilanden bestaat plus enige bebouwing. De monumentale buurtschappen Aarle (Best) en Straten (Oirschot) worden daarbij buiten beschouwing gelaten, evenals het bestaande bestemmingsplan Aarlesche Erven in Best: ‘Het planaanbod binnen het zoekgebied is onbekend’. Wel wordt verwezen naar de ‘korte afstand’ tot Kampina en Oisterwijkse Vennen.

Het gaat hier om een landelijke studie. In Brabant zijn ook zoekgebieden aangewezen tussen Den Bosch en Oss en in de gemeenten Breda, Gilze en Rijen, Tilburg en Oosterhout.

Boven dit stukje had dus ook kunnen staan: bouw alles maar aan mekaar vast.

Voorpagina hhBest