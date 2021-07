n Best is, zoals in meer gemeenten, een discussie gaande over een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met vier procent. Die plaatselijke belasting ligt 40 procent onder het landelijk gemiddelde en er komt een gevoelige verlaging van de jaarlijkse uitkering uit het (rijks) gemeentefonds aan, terwijl de gemeente Best een reeks forse investeringen voor de boeg heeft.

Aarzelingen in de gemeenteraad hebben geleid tot het voorstel van B en W, de vier procent verhoging als rekenexcercitie te nemen, tot de behandeling van de begroting voor 2022 in het najaar, zo lees ik in Groeiend Best.

Ik mis in de discussie nog één ding. Het staat zo goed als zeker vast dat de OZB vanzelf omhoog gaat, namelijk door de waardestijging van de huizen, waarvan ze immers wordt afgeleid. Zo is in Best dezer dagen een appartement met een vraagprijs van 390.000 euro binnen twee weken verkocht voor 410.000.

Gelukkig is de discussie nog niet ten einde.

