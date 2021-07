Wie nog wat tijd over heeft en goed is in taal, rekenen of over een redelijke digitale kennis beschikt, zou in het Taalhuis in Best mensen die er wat minder goed in zijn, een stevige duw in de rug kunnen geven. In Best hebben ruim 3.000 mensen moeite met taal, rekenen en/of het werken met computers. In Taalhuis, gevestigd in de Bibliotheek van CultuurSpoor werken lokale organisaties samen om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. De coördinatie van het Taalhuis in Best is in handen van <- Ellen Reinders uit Eindhoven.

Het is onder meer de taak van de coördinator om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En vooral de vragers opsporen, is nog niet zo eenvoudig. Aan een ander vertellen dat je moeite hebt met lezen en schrijven dat doe je liever niet. Hetzelfde geldt voor rekenen en omgaan met de computer.

Aan de vrijwilligers worden geen hoge eisen gesteld. Wél is het belangrijk dat je goed bent in de eerder genoemde vaardigheden en dat je die kennis ook kunt overbrengen. Belangstellenden moeten minimaal één dagdeel in de week beschikbaar zijn en krijgen een training van vier dagdelen aangeboden. Op deze manier wil Ellen een netwerk van Bestenaren creëren. ‘Mensen helpen mensen, dat is het mooie aan het Taalhuis. Je werkt dus echt met een maatj,’ zegt Ellen.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via ereinders@cultuurspoorbest.nl . Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar hetzelfde adres of bellen: 06-23655409. Zie ook www.taalhuisbest.nl.

