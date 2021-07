Hoe de heilige Antonius in het Meierijse dorpje Gemonde moest wijken voor de in Best geboren heilige Odulphus. Daarover geeft het erfgoedtijdschrift inbrabant (2021/2) uitsluitsel. Het blad wijdt een themanummer aan de Brabantse kloosterorden en –congregaties en hun betekenis in het verleden voor het maatschappelijk leven (onder meer onderwijs en gezondheidszorg).

Het beeld van Odulphus ligt ter aarde, bij de sloop van het klooster in Gemonde in 1984.

Foto archief weekblad Brabants Centrum in inbrabant

Cultuur-historicus Ricky van Oorschot schrijft over het honderdjarig verblijf in Gemonde van de zusters van JMJ (Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef) en gaat daarbij uitvoerig in op wat ze noemt de daadkracht en de innovativiteit van de uit Best afkomstige pastoor Cornelis van Doremalen. Hij veranderde in 1933 bij een mede door hem bevorderde ingrijpende verbouwing van het klooster de naam Antonius in die van Odulphus.

Over pastoors in Brabants verleden wordt vaak laatdunkend gedacht en geschreven, maar Van Doremalen is als historische figuur het levend bewijs van – zoals gezegd – een enorme daadkracht. ‘Hij was eeen van de oprichters van de Boerenbond, ondersteunde de vestiging van de coöperatieve boterfabriek en van een agentschap van de Boerenleenbank.’

In 1943 bevorderde de pastoor de oprichting van wat in Gemonde ‘de wijkverpleging’ werd genoemd en kan zodoende worden beschouwd als de evenknie van de in Brabant veel bekendere promotor van het Wit-Gele Kruis, de arts-politicus Chris Mol.

