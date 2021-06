Peter Stiekema

n heel Nederland maakt zich op voor de grote zomervakantieuittocht. Mooi scrabblewoord trouwens. Corona lijkt hier geen rol meer te spelen. Lekker inenten en al onze zorgen zijn voorbij. Maar: grote crisis door corona in Suriname, dat nu weer door het gehate moederland moet worden geholpen. Waar is Bouterse als je zijn geroofde kapitaal nodig hebt?

In vrijwel geheel Zuid- en Midden-Amerika loopt Corona nog steeds de spuigaten uit. Het virus slaat weer hard toe in Groot-Brittannië, althans de Indiavariant. Ook in Japan is Covid-19 nog lang niet onder controle, maar de Olympische Spelen gaan waarschijnlijk gewoon door. Brood en Olympische Spelen voor het volk. Maar niet dat van Japan, daar is een groot deel van de niet-ingeënte bevolking mordicus tegen de OS.

Maar Nederland gaat dansen op de vulkaan. Eerst lekker voetballuh kijken in al die idiote oranje voetbalpakjes, van Lidl, Jumbo en AH. Met zoveel mogelijk mensen op een kluitje naar grote schermen staren en elkaar met bier overgieten. Lang leve de platte lol.

En daarna massaal op vakantie. Zelfs Marokko gooit zijn grenzen open, maar niet voor terug te sturen asielzoekers. Daar blijft moeke Broekers-Knol gezellig mee zitten. En De Jonge maar roepen dat het virus onder controle is, dankzij zijn activiteiten, de massale inentingen en de mondkapjes van Siewert.

Zal ik jullie iets voorspellen? In oktober is het virus weer helemaal terug. Dan kunnen horeca, niet-noodzakelijke winkels, theaters, dierentuinen en Eftelingachtige parken weer allemaal op slot. Kunnen we weer in isolatie. Komen die beroerde mondkapjes van Sywert misschien toch nog van pas.

