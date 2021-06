raaiers al dan niet misbruik makend van nood zijn van alle tijden. Het kan niet anders of je denkt als oudere mens bij het, volgens het algemeen gevoelen, voor 19 miljoen lichten van de staatskas door Sywert en z’n maten aan vergelijkbare situaties. Maar dan in oorlogstijd.

De Oweeërs (OW van Oorlogswinst) in 1914-‘18 toen schaarste ook in zogenaamd neutraal Nederland aan de orde van de dag was. Nog erger, zwarthandelaren tijdens WO2, vooral tijdens de hongerwinter. Zie het affiche –> uit de archieven van het NIOD.

Maar ze zagen zichzelf gewoon als ‘slimme handelaren’.

Zwarte Piet was toen al uit de gratie, zij het een andere ZP dan die als symbool van racisme jaarlijks opduikt in het oneindige spel van de vrije meningsuiting.

Na de bevrijding zat het de zwarthandelaren niet glad, want het was de toenmalige minister van financien Piet Lieftinck, die voor een drastische geldsanering zorgde, waarbij de gulden met dertig procent in waarde verminderde. Het leverde hem bijnamen op als Piet de Dief. Maar Lieftinck liet de opschoning wel gepaard gaan met een tientje voor iedere Nederlander. Daar kon je toen best wel wat mee, al was het maar een kilo roomboter, waarmee een Brabantse boer aan de deur kwam. Zwart.

