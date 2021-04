Bij Koen Hoeben van Grillcafé De Buffel in Best zijn de tafels gedekt, zodat je zo kunt aanschuiven. Koen, die als horecaman als een speciaal geval kan worden beschouwd maar een aartsoptimist is, heeft ‘op de gok’ zijn 8-mens personeel per 1 mei opgeroepen.

Grillcafé betrok in december splinternieuw pand in centrum Best

Op zaterdagmorgen om 8 uur staat Koen Hoeben in de deur van zijn spiksplinternieuw grillcafé aan het Dorpsplein in Best. Wachtend op de bezoekers van de weekmarkt, met koffie achter de hand. ‘Vooral voor het contact met de mensen’, zegt deze horecaman, die in december zijn etablissement hierheen verhuisde, dus sindsdien nog nooit echt open is geweest. Als ‘hergestructureerd’ bedrijf valt het als het over rijkssteun gaat tussen wal en schip. Voorlopig, hoopt Koen, die naar het zich laat aanzien met succes een beroep op de gemeente Best heeft gedaan voor bemiddeling. ‘Want in Den Haag ben ik natuurlijk niet thuis.’

‘Je bent een speciaal geval’. Daarmee hebben wij het gesprek met Koen Hoeben aangekaart. ‘Kun je wel zeggen’, reageert hij. Maar Koen is een aartsoptimist. Hij hoopt dat zijn klanten op 1 mei tenminste op het overdekte terras kunnen aanschuiven en heeft ‘op de gok’ alvast zijn vaste personeel van zes mensen voor die datum opgeroepen. ‘Binnen twee dagen kunnen we startklaar zijn.’

(Stukje gaat verder onder de foto.)

Grillfafé De Buffel zit in een nieuw huurpand aan het Dorpsplein, naast het gemeentehuis van Best.

Hoewel het natuurlijk sappelen is met de take away waarmee ook hij de boel ‘n beetje draaiende houdt, oordeelt Koen mild over de situatie. ‘Ik vertrouw erop dat het goed komt. Dat je in dit land krijgt waar je recht op hebt. En de eigenaar van het pand (de verhuurder) behandelt me coulant.’

Het ‘speciale’ van het geval De Buffel, waarvoor het rijk nog geen geldelijke compensatie heeft geregeld zit ‘m in de ‘herstructurering’. Hoeben had een goedlopende zaak met dezelfde naam aan de Oirschotseweg en betrok in december het nieuwe pand aan het Dorpsplein. Het wordt daardoor als een compleet nieuw bedrijf beschouwd.

Voorpagina hhBest