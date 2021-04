il ik nog een leven hebben, dan moet ik bijtijds naar bed. Om elf uur gisteravond deed ik de oogjes toe en om 5 uur luisterde ik naar het nieuws, dat al nauwelijks meer een verrassing was, na het laatste dat ik gisteren had gehoord. Collega Peter, had het wel uitgezeten en bij zijn dodelijke conclusies sluit ik me aan.

Natuurlijk, ik had ook Rutte willen horen schreeuwen, huilen bijna, met de vuist op het katheder zien slaan, maar de journaals zullen me straks wel even bijpraten, Der Untergang anno 2021 moet je wel live meegemaakt hebben, eigenlijk.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest