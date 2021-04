Peter Stiekema

e eerste draagster van een hoofddoekje is vandaag, 31 maart 2021, als Tweede Kamerlid geïnaugureerd. Voor Groen Links, die moderne activistische partij, van wie de lijsttrekker, Jesse Klaver, zo graag woorden van al lang overleden, zeg maar gerust vermoorde, staatslieden als John Kennedy en van dominees als M. Luther King in de mond neemt, als hem dat zo uitkomt. En natuurlijk moet zo’n hoofddoekje kunnen, zoals alles in ons land langzamerhand moet kunnen. De draagster van het hoofddoekje is de 26-jarige Kauthar Bouchallikht, die op de negende plaats van de kieslijst van GL stond.

Die plek leek aanvankelijk goed genoeg voor een rechtstreekse verkiezing, maar Klaver en de zijnen werden door de kiezers dusdanig afgestraft dat de partij van 14 naar 8 zetels kromp. Kauthar, een Amsterdamse klimaatactiviste, kreeg zoveel voorkeurstemmen dat zij toch in het parlement mocht plaatsnemen, ten koste van het ervaren en actieve Kamerlid Suzanne Kröger, die dinsdag afscheid nam.

Bouchallikht werd beschuldigd van contacten met de tamelijk enge Moslimbroederschap, maar Klaver en zijzelf weerlegden een en ander, dachten dat althans, en Jesse had en hield het volste vertrouwen in haar. Zou onder meer die houding de forse verkiezingsnederlaag van GL verklaren?

We hebben de laatste jaren al heel wat Kamerleden met een niet-westerse, veelal islamitische, achtergrond, de Kamer zien betreden en de meesten hebben zich uitmuntend aangepast aan de mores van de Kamer en aan de Nederlandse samenleving. Zo’n hoofddoekje is dan toch een vreemde eend in de bijt. Het wijst erop dat men moeite heeft zich te houden aan wat hier in Nederland zo’n beetje gebruikelijk is. Als koningin Máxima en zelfs Sigrid Kaag naar islamitische landen afreizen bedekken ze altijd hoofd en schouders en dansen niet op de tafels ter plaatse. Nemen we toch aan.

Nu er één hoofddoekje door de kameringang is gekomen volgen er wellicht meer. Wanneer kunnen we de eerste boerka begroeten? En welke partij is de gelukkige? Groen Links of toch de PvdA? Voor Geert Wilders in ieder geval een mooi ogenblik om de kopvoddentaks weer eens uit de politieke mottenballenbak te halen. Hij zal dat zeker niet nalaten, schat ik maar zo.

