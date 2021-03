Ben je op zoek naar werk? Of wil je graag een loopbaan- of studieadvies? Vanaf 15 maart kun je om de twee weken op maandag tussen 12.30 en 14.30 uur – voorlopig online, maar zo snel mogelijk fysiek – gratis advies inwinnen bij CultuurSpoor Best. Er is dan een adviseur van Leerwerkloket Zuidoost-Brabant bereikbaar of aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van tips en adviezen.

De adviseurs zijn expert op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Als je jouw baan wilt behouden, werkzoekende bent of in de toekomst een andere baan wilt, is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Door van tijd tot tijd stil te staan bij wat je kunt en wat je wilt, krijg je helder wat jouw leer- en ontwikkelpunten zijn. De adviseurs van het Leerwerkloket helpen je daar graag bij.

De volgende spreekuren zijn gepland op 29 maart, 12 april en 26 april.

Je kunt een afspraak maken via: http://bit.do/leerwerkloket