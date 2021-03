Peter Stiekema

andaag, maandag 1 maart 2021, is een zwarte dag voor de Tupperwarefans. Het Amerikaanse bedrijf stopt in ons land onmiddellijk met de verkoop van de schier onverwoestbare plastic dozen, schalen, bakken en bekers, waarin voedingsmiddelen tot in lengte van dagen, om van jaren te spreken zou wat overdreven zijn, min of meer luchtdicht bewaard konden worden.

Dit betekent ook dat er een einde komt aan de roemruchte Tupperwareparty’s. Hierbij kwam er een verkoper aan huis die de plastic spulletjes demonstreerde en ter plekke verkocht.

Zeker in de begintijd van Tupperware in ons land, jaren zestig, waren die verkopers huisvrouwen die wat bij wilden verdienen. Mijn moeder heeft in die tijd een paar van die party’s gehouden. Ze moet toen begin veertig zijn geweest. Zij regelde een aantal, wat oudere, dames uit de buurt en als dat er voldoende waren, minimaal zeven, geloof ik, dan kwam de consulente met een kofferbak vol plastic producten aanzetten. En dat alles in de hoop daar het een en ander van af te zetten bij de buurvrouwen en kennissen van mijn moeder. Die zorgde voor de koffie met een koekje en her en der een glaasje fris. Wij, de kinderen, werden verondersteld tijdens de pakweg twee uur dat zo’n demonstratie duurde, ons schaars te maken. Dat wil zeggen buiten te spelen en slechts voor dringend toiletbezoek binnen te komen. Ik zie mijn moeder nog met een hoogrode kleur tot ver in haar hals de rondgang met de koffie- dan wel theepot door het enigszins grijzige gezelschap maken. Als beloning voor het organiseren mocht ze van de consulente dan een cadeautje uitzoeken voor de bewezen diensten. Ik denk dat ze niet vaker dan een keer of drie zo’n bijeenkomst georganiseerd heeft. Heel spoedig kreeg ze door dat er vanuit de kennissen- en burenkring maar heel weinig belangstelling was voor de plastic spullen, die ook niet echt goedkoop waren.

Je zou kunnen zeggen dat het coronavirus ook Tupperware in ons land de das om heeft gedaan, omdat die ‘bargezellige’ party’s niet meer mogelijk waren. Ook de verkopen via Internet en Facebook vielen steeds meer tegen.

Vorige week kwam Tupperware dan ook met de volgende voor velen vervelende boodschap op Facebook: “Na veel beraadslaging, overleg en onderzoek heeft Tupperware Brands de moeilijke beslissing genomen om de directe verkoopactiviteiten in Nederland stop te zetten”. Onder dat bericht staan inmiddels honderden reacties. Ook op andere sociale media delen mensen hun verbazing en verdriet op het besluit om te stoppen. Een soort condoleanceregister dus.

Tupperware is overigens ontdekt door de Amerikaan Earl Tupper, die in 1938 tijdens de Grote Depressie in Amerika zijn tuinbedrijf verloor. Daarna vond hij werk in een plasticfabriek. Daar kocht hij een paar machines die plastic, toen een nieuwe vinding, maakten en er vorm aan gaven. Thuis sloeg hij aan het knutselen en ziedaar Tupperware. Sinds de jaren ’60 verkocht Tupper zijn waren ook in Europa.

In ons land mag de party dan afgelopen zijn, voor de echte liefhebber van Tupperware is er nog hoop. De producten blijven in België en Duitsland (vooralsnog?) wel op de markt.

Voorpagina hhBest