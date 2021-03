Het orgel in de basiliek van Boxmeer dat nog is bespeeld door de kartuizer monnik Benedictus à Sancto Josepho. Foto Wim Goossens, Wikipedia.

Benedictus Buns (kloosternaam Benedictus à Sancto Josepho, 1642-1716) was een kartuizer monnik, die middenin de zogenaamde generaliteitsperiode (onderdrukking van het katholicisme in Brabant) in de gelegenheid was bijzondere barok-achtige muziek te componeren. Werk van hem is door het Hollands Barokensemble op cd gezet en de groep trad met die muziek zondagavond op in het tv-programma Podium Witteman. ‘n Openbaring.

Benedictus dankte zijn positie aan het feit dat hij leefde in het klooster in de vrije heerlijkheid baronie van Boxmeer, een enclave binnen de toenmalige republiek. Leven en werken worden uitvoerig beschreven op Wikipedia.

