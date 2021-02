De brug over het omleidingskanaal van de Beerze op landgoed Baest is onlangs geheel vervangen. Hieruit kan worden afgeleid, dat demping van het kanaal in het kader van verbetering/herstel van de loop van de Beerze niet aan de orde is. In ons verhaal over het beheer van landgoederen (september 2020) is sprake van een mogelijke onttrekking van de zandweg over Baest (stiltegebied) aan het openbaar verkeer.