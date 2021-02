Peter Stiekema

et gaat hier weliswaar niet om de twisten tussen Gomaristen en Arminianen (in de 17e eeuw, zoek op Wikipedia maar op hoe het precies zat) maar het is wel een merkwaardig geschil in inzicht over de belettering van God, belichaamd in het woordje Hij (hij). Bezield zou ik in dit verband niet willen gebruiken. Waar wenst men zich in hemelsnaam (lol) druk over te maken in deze barre coronatijd. Hebben die gelovigen niks beter te doen? Bidden om genezing bij voorbeeld. Of om verdwijning van het virus, ook tamelijk nuttig.

Waar gaat het hier nu om? In de nieuwste vertaling van de bijbel, die later dit jaar uitkomt, keert de zogenaamde eerbiedskapitaal (mooi scrabblewoord trouwens) terug. Sinds de vorige versie uit 2004 werden geen hoofdletters meer gebruikt en stond er bij de verwijzingen naar God en Jezus (wel met hoofdletters) weer ‘hij’ met een kleine letter. Kennelijk werd er in de richting van de de Heilige Geest (het christendom heeft immers een God in drie personen, God de vader, zijn zoon Jezus en een wat onduidelijk, zo niet zwevend element, de Heilige Geest) geen verwijzing gebruikt, in ieder geval geen ‘hij’.

Bij zwevende geesten is het sowieso al moeilijk om te bepalen of men nu vrouwelijk of mannelijk is. Dan maar onzijdig doen? Maar nu wordt bij God de Vader en zijn zoon Jezus dus weer geschreven over ‘Hij’ met een kapitaal (een mooi woord voor hoofdletter, het is maar dat u het nog begrijpt). En dat is voor met name feministische theologen een klap in het gezicht. Althans zo noemen de dames het zelf. In een open brief aan het Nederland Bijbelgenootschap (NBG) schrijven ze dat dit ‘voor veel vrouwen een stap achteruit is in een lang gevoerde strijd om als gelijkwaardig (aan de man. PS) te worden beschouwd. Dat God blijkbaar een man is wordt niet te missen’. Voor de dames feministische theologen staat dat namelijk allerminst vast. Maar ‘hij’ met een kleine letter helpt daar natuurlijk geen moer aan.

Wat kunnen we er nog aan doen? Door bij verwijzingen naar God altijd hij/zij te zetten met daarachter de mededeling ‘Doorhalen wat niet verlangd wordt’. Of God gewoon onzijdig te maken door ‘Het’ (en daar opperwezen bij te denken) te gebruiken, uiteraard wel met hoofdletter, want dan kan het geen kwaad meer, ook niet voor feministen. In het Engels wordt dat dan wel ‘It’. Persoonlijk moet ik dan toch vooral aan die enge clown van Spielberg denken. Maar ja, voor het hedendaags feminisme moet je dat wel over hebben, dunkt me.

