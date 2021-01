Peter Stiekema

et kabinet is dan wel opgestapt wegens de toeslagenaffaire op het ministerie van Financiën, maar voor het overige gaat het kabinet gewoon door, demissionair of niet. Met één uitzondering, Eric Wiebes. Hij verlaat zijn post op Economische Zaken helemaal en blijft dus niet aan als demissionair minister. Hij wordt daar voorlopig opgevolgd door de buitengewoon eigenzinnige Cora van Nieuwenhuizen, minister van Verkeer en Waterstaat, zoals dat ministerie in ieder geval vroeger heette. Er komt nog wel een nieuwe bewindspersoon omdat de dubbelpost te zwaar zou zijn voor Van Nieuwenhuizen alleen.

Wiebes heeft er niet alleen op Financiën, waar hij in het vorige kabinet-Rutte staatssecretaris was, een potje van gemaakt, met name wegens de hardvochtige en niemand ontziende wijze, waarin hij op de Toeslagenaffaire reageerde. Ook als minister van Economische Zaken heeft hij de nodige steken laten vallen, met name in Groningen, waar hij weliswaar de gaskraan grotendeels dichtdraaide, maar de bevolking, die enorme aardbevingsschade leed, vrijwel aan hun lot overliet. Vele duizenden mensen zitten daar nog te wachten op een fatsoenlijke schaderegeling. Die blijft maar uit, terwijl de NAM probeert er met belachelijke verdragen vanaf te komen en Wiebes geen thuis gaf. Ook in Groningen kun je niet in gelul wonen. Het is al wachten op een nieuw parlementair onderzoek, ongeveer analoog aan de Toeslagenaffaire. Ook in dat geval zou hij tegen de lamp zijn gelopen als een van de veroorzakers van de ellende in Groningen, waar velen in bouwvallen al jaren zitten te wachten op een oplossing van hun problemen. En als er inderdaad zo’n onderzoek komt, dan kan een volgend kabinet nu al de borst nat maken.

Nee, het is niet erg dat Wiebes opstapt. Zelden zo’n politieke minkukel gezien. Met zijn politieke loopbaan is het nu wel helemaal afgelopen, mogen we hopen. Maar wie helpt de Groningers uit de penarie?

