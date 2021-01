Peter Stiekema

e Amerikaanse vicepresident Mike Pence is begrijpelijkerwijs niet van plan het 25ste amendement in te roepen om president Donald Trump af te zetten. Het is te kort dag, hij treedt de 20ste van deze maand af om plaats te maken voor Joe Biden, nemen we toch maar aan en het zou alleen maar olie op het toch al hoog opgelaaide vuur onder de Republikeinse aanhang gooien. Een aanhang, die voor een niet te onderschatten deel bestaat uit uiterst rechts gepeupel, pseudo-fascisten en Ku-Klux-Clan-leden en ander doorgedraaid volk, die best bereid zijn om de slavernij weer in te voeren. Bij wijze van spreken dan. Maar volgens Pence zou zo’n afzettingsprocedure niet in het belang zijn van het land of in overeenstemming met de grondwet, zo schrijft hij in een verklarende brief aan Nancy Pelosi.

Voor Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, is dat aanleiding om het dan zelf maar te gaan regelen. Pelosi, de aartsvijand van Trump, gaat met steun van de Democratische partij de reguliere procedure om Trump af te zetten gebruiken. De tijd lijkt daarvoor te kort, er rest immers nog amper een week en de kans om een meerderheid achter die procedure te krijgen lijkt gering. Bovendien is de procedure een typische daad van symboolpolitiek, die kwaad bloed gaat zetten onder de vaak zwaarbewapende aanhang van Trump.

Het 25ste amendement van de grondwet staat de vicepresident toe samen met een meerderheid in de regering vast te stellen dat een president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. Pence zou dan de teugels in handen moeten nemen. Maar volgens de vicepresident zou zo’n daad niet in het belang zijn van het land of in overeenstemming met de grondwet, schrijft hij in de brief. En dat lijkt een alleszins redelijk standpunt.

Maar de gehaaide, weinig sympatieke Pelosi is het daar niet mee eens. ‘Om onze grondwet en onze democratie te beschermen zullen we met spoed handelen, omdat deze president een onmiddellijk gevaar vormt voor beide’, zei Pelosi al eerder. Dat Trump nog steeds een gevaar blijft vormen is ongetwijfeld waar. Nu al is er sprake van gewapend optreden van tal van onduidelijke milities, vaak preppers, die op alles voorbereid zijn, mocht een toekomstige regering of president hen niet bevallen. En dat is na de overval op het Capitool daar een duidelijk bewijs van. Niet voor niets houdt de FBI het voor goed mogelijk dat er overal in het land rondom de inauguratie van Biden zich ernstige onlusten zullen voordoen, terwijl dat met al die ongeleide projectielen aan Republikeinse zijde ook daarna nog lang kan voortduren. Ongetwijfeld met de steun van de gevaarlijke psychopaat Trump zelf.

