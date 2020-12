Dat duffe schaken wordt opeens een sexy bezigheid. Totdat je het ‘n keer hebt geprobeerd, je afvragend of de zwarte dame ook op een zwart veld moet staan (grap in een strip). Het komt allemaal door de nieuwe Netflix-serie The Queen’s Gambit met een niet te overtreffen Anya Taylor-Joy in de hoofdrol van schakend wondermeisje. Zowat 70 miljoen mensen in de ganse wereld hebben de serie inmiddels gezien. Miljoenen schaakspellen gaan eerlang weer naar zolder en evenzoveel boekjes ‘Hoe leer ik schaken’. Of je er intussen achter bent dat gambiet een openingstactiek is, laten we maar in het midden.