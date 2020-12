Anja de Brouwer van foto-art.nl maakte vlak voor het rooien deze foto van de markante zomereik.

Opnieuw is een monumentale en van gemeentewege ‘beschermde’ boom om veiligheidsredenen gekapt. De zomereik stond op de hoek van de Prinses Margrietlaan en het Dopvelden(fiets)pad in de Bestse wijk Heivelden. De boom was inwendig verrot. Eerder dit jaar legde een meer dan 150 jaar oude beuk aan de Nieuwstraat (centrum) het loodje, als gevolg van de droogte.

Het is in een vloek en een zucht gebeurd, beaamt mevrouw De Brouwer, die al meer dan veertig jaar in de directe omgeving woont. Zij vraagt zich af of klimop rond de stam een rol heeft gespeeld, maar mensen van de gemeente ontkenden dat. Anderen die daar dagelijks wandelen of fietsen voelen zich ook overvallen door het verdwijnen van de boom en ervaren een enorme leegte. En Anja, die ons op instigatie van haar moeder bijgaande foto stuurde, verwoord de weemoed zo: ‘Onze schaduw in de zomer. Broedplaats en verzamelplaats voor vogels. Voedsel voor de duiven en kauwen. Steun voor de witte kamperfoelie. Dat is allemaal in een ogenblik verdwenen. Een lege plek. Ook op verre afstand een lege plek in de skyline. Jammer.’

