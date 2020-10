Een monumentale, van gemeentewege beschermde beuk aan de Nieuwstraat in het centrum van Best heeft – waarschijnlijk door de droogte – het loodje gelegd. Voor de boom is een kapvergunning aangevraagd. De dubbele bescherming waarvan wij in mei gewaagden heeft niet geholpen. Meer over de kwetsbaarheid van beuken staat in ons recente verhaal over het landgoed Baest.

