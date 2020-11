Martin Sheen als kapitein Willard in Apocalypse Now

De smerigste oorlog ooit zal helaas nog wel eens gevochten worden, maar die in Vietnam in de jaren zestig van de vorige eeuw draagt wellicht tot op heden de titel. Overtuigend wat dat betreft was al de film uit 1979 van Francis Ford Coppola, met Martin Sheen en Marlon Brando in de hoofdrollen. Nòg overtuigender is de remastering uit 2019, een meer dan drie uren durend epos dat te zien is op Netflix.

Ik beveel het overzicht op Wikipedia van harte aan, want het meesterwerk kwam zeker niet in een vloek en een zucht tot stand. Min of meer tragi-komisch: hoe loste Coppola het probleem van de al te corpulent geworden Brando als de ‘krankzinnige’ oorlogsmisdadiger kolonel Kurtz op? Iets wil ik er wel van verklappen: de film kent een duidelijke cisie tussen het min of mee gewone ‘oorlogswerk’ en het surrealistische einde, als kapitein Willard (Sheen) de door zijn superieuren opgelegde opdracht vervult en Kurtz naar de andere wereld helpt. Ook voor wie deze klassieker ooit zag, is de definitieve versie een must.

