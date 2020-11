ou moet ik in een Twitterbericht van de Italiaanse krant La Repubblica lezen dat mijn favoriete schrijver/ster van historische werken op 94-jarige leeftijd is overleden. Ik lees veel kranten op zaterdagmorgen, maar dat bericht was me toch ontgaan. Het gaat om Jan Morris, voorheen James Morris (geslachtsverandering in 1974) wiens boek over Venetië, waar hij/zij lange tijd woonde, mij een tijdlang als reisgids heeft gediend.

Voor mij was James Morris de schrijver van een trilogie over opkomst en ondergang van het Brits Imperium, geschreven tussen 1968 en 1978, met als titels Heaven’s Command, Farewell the Trumpets en Pax Brittanica; daarna van een aantal reisboeken waarvan het boek over haar eigen vaderland Wales nog – na dat over Venetië – de meeste indruk op mij maakte.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest