Peter Stiekema

k zie de feestdagen, te beginnen met Sinterklaas en eindigend met oud en nieuw met angst en beven tegemoet. Vandaag waren er nog bijna zesduizend nieuwe coronabesmettingen en dat is ver verwijderd van het ideale (?) aantal van een paar honderd per dag. Ideaal lijkt me trouwens 0 een aanzienlijk beter getal, maar dat schijnen we in ieder geval de eerste maanden sowieso te kunnen vergeten.

Kerstmis en oud en nieuw mogen we kennelijk met maximaal zes mensen gaan vieren, zodat er op die manier met de thuiswonenden toch gauw tien mensen samen rond de dis zitten, waardoor de anderhalve meter afstand al tamelijk onhoudbaar is. Ik durf hier dan ook rustig te voorspellen dat omstreeks 15 januari 2021 het virus weer op volle toeren (hopelijk zonder Ali B.) zal gaan draaien. En nu hoor ik dat half december ook de restaurants weer open gaan, waarbij het verboden blijft om ter plekke gebruik te maken van de toiletten. Dat is te gevaarlijk voor de aanwezige gasten. Zoek buiten maar een bosschage op is het advies van het alom tegenwoordige RIVM.

Alle gekheid op een stokje, zelf leef ik al zowat negen maanden in een permanente toestand van bijna-quarantaine en dat gaat de komende feestdagen beslist niet veranderen. Ik vier de feestdagen trouwens al jaren in zeer beperkte kring met vrouw en huisdieren, terwijl wij op oudejaarsavond meestal het bed van 22 uur halen, om zo het vuurwerk te vermijden.

Dat is dit jaar trouwens verboden, op wat siervuurwerk en sterretjes na. Maar over de grens wordt druk ingeslagen en controles houden lang niet alles tegen. Bovendien schijnt carbidschieten gewoon te mogen. Dat is vooral een traditie in Twente en de Achterhoek, maar wordt dit jaar ook elders in ons land omarmd, zolang je die armen nog hebt, tenminste. En het aannaaien van rondvliegende lichaamsdelen schijnt dit jaar geen prioriteit te hebben in de inmiddels overvolle ziekenhuizen. Hooguit wordt en hier en daar met gezwinde spoed een kunstoog in je gezicht gedrukt.

Zonder evenementen voor jongeren tijdens het komende oud en nieuw wordt het trouwens ‘een hele forse uitdaging’ die nacht de veiligheid te garanderen, zo stelt voorzitter Hubert Bruls van het landelijke veiligheidsberaad optimistisch. Deze Dik Trom pleit daarom voor kleinschalige activiteiten voor jongeren en krijgt steun van politie en deskundigen.

Wat zegt die Bruls daar nu? Evenementen voor de jongeren? En hoe zit dat dan met de strenge maatregelen tegen het virus? Maximaal vier mensen bij elkaar op straat. Wat voor activiteiten moeten we ons daar bij voorstellen? Koekhappen en zaklopen wellicht? Of Mens-erger-je-nieten en Oud-Hollandsch ganzenbord, onder leiding van een gediplomeerde jongerenwerker en onder strikt toezicht van een boa (hopelijk laat die zijn constrictor thuis). Zelf heeft Bruls geen idee en laat hij de creativiteit graag aan een ander over: ‘Ik ben er niet om iedereen te entertainen. Als mensen bingo buiten willen doen of wat willen zingen, dan laat ik dat aan hen over. Maar het moet kleinschalig zijn.’ Ik denk niet dat hij daar de handen voor op elkaar krijgt. Medici en RIVM-leden schudden nu al wanhopig het hoofd over zoveel stompzinnigheid van deze veiligheidscoördinator.

Het ziet er, denk ik, nu naar uit dat de nacht van oud en nieuw een helse puinhoop gaat worden, nog erger dan in virusvrije jaren. Illegaal vuurwerk ontploft, de carbidbussen donderen, de auto’s zullen branden, de scholen ook en boa’s en politie hebben de handen meer dan vol om deze ongeorganiseerde wildwest enigszins het hoofd te bieden. En half januari krijgen u en ik de rekening gepresenteerd, wanneer het virus weer op volle kracht rondwaart en een nog grotere lockdown ons deel wordt.

