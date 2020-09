Foto Marian Schutte

Tot en met 29 november is in het Stedelijk Museum Breda Power to the Models – Curated by Jan Hoek te zien, een coproductie met BredaPhoto. In deze tentoonstelling draait fotograaf en curator Jan Hoek de machtsverhoudingen tussen fotograaf en model radicaal om. Niet de fotograaf, maar het model bepaalt het beeld.

Jan Hoek onderzoekt de positie van de fotograaf en stelt die ter discussie. Power to the Models zet je aan het denken over macht: moet die bij de fotograaf liggen, of bij de mensen die hij of zij fotografeert? De tentoonstelling toont een prikkelend alternatief voor de huidige praktijk. De modellen ontsnappen aan stereotypen en vooroordelen. Ze laten zien wat het betekent om jezelf te kunnen zijn.

Jan Hoek (1984) vroeg elf mensen met uiteenlopende achtergronden om zichzelf te laten fotograferen op de manier zoals zij dat zelf willen. De keuze voor de fotograaf, de locatie, aankleding, visagie en presentatievorm liggen volledig bij het model. Hoek is curator van het project, maar de ideeën van de modellen zijn bepalend.

Jan Hoek was onlangs te gast in zowel het tv-programma Mondo (NPO) als het radioprogramma Kunststof (NTR). Bij Mondo vertelde hij: ‘Met een camera in de hand, heb je heel veel te zeggen. Iemand levert zich compleet aan je over en als fotograaf bepaal jij hoe die ander op de foto komt. Daarbij heb je ook nog eens het recht op dat gemaakte beeldmateriaal. Je kan het tonen waar en wanneer je wil zonder dat diegene op de foto daarop invloed heeft, dat voelt voor mij als een vorm van uitbuiten.’

‘Het gaat altijd over machtsverhoudingen, en de mensen aan de randen van de maatschappij,’ zegt Hoek. ‘Het draait om mensen die om wat voor redenen dan ook niet helemaal mee mogen doen. Mijn vraag daarbij is altijd: hoe maak je van een outsider samen een insider?’

Voor Power to the Models moet je vooraf een entreebewijs reserveren. Je kiest daarbij de datum en een starttijd. Dat kan via stedelijkmuseumbreda.nl