Deze foto van een nerts in de Jan Pieterszoon Coenstraat (Naastenbest) stuurde Jago Lachmeijer naar Omroep Brabant.

In diverse wijken van Best zijn nertsen, kennelijk afkomstig van de farm bij het Wilhelminakanaal, gesignaleerd. Bewoners zijn natuurlijk ongerust, in verband met de vele verhalen over met het coronavirus besmette dieren. De gemeente Best reageert desgevraagd, ‘dat het wel ‘n paar keer per jaar voorkomt dat een nerts ontsnapt’. Zij heeft de plaatselijke jagersvereniging gevraagd, de nertsen met vallen levend te vangen. De gemeente voegt eraan toe: ‘De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert wekelijks de nertsenfokkerijen. In Best is geen besmetting geconstateerd.’ De politie is niet door de gemeente ingeschakeld. Bij haar zijn helemaal geen meldingen binnengekomen, zo zegt een woordvoerder desgevraagd.

