Hanna Ardéhn en Felix Sandman in de Zweedse Netflixserie Quicksand.

ooral voor juristen om van te smullen: is de 18-jarige Maja Norberg uit de rijke voorstad Djursholm van Stockholm (tegen de zogenaamde meerderjarigheid van die kinderen heb ik mijn bedenkingen) mede-schuldig aan de door haar drugsverslaafde vriendje Sebastian Fagerman op school aangerichte dodelijke schietpartij of niet? De schrijfster van de roman, waarnaar de spannende, Zweedse maar Engelstalige Netflixserie Quicksand (Drijfzand) is gemaakt, Malin Persson Giolito, is advocaat en dat komt voor honderd procent tot uiting.

Tegen het einde sprak ik tegenover mijn partner het vermoeden uit, dat Maja ontoerekeningsvatbaar zou worden verklaard, maar ik verklap de afloop van de enerverende rechtsgang natuurlijk niet. Want is het slimme meisje ook een rasmanipulator? In elk geval is David Dencik als de door haar ouders ingeschakelde advocaat, mede dankzij de aan Persson ontleende dialoog, op cruciale momenten dé ster van de film.

Quicksand is een schokkende ‘jongerentragedie’ van deze tijd, waarin ouders machteloos staan tegenover het ‘feestelijke’, experimentele, drugsgerelateerde leven van hun kinderen. Of zelf niet deugen.

Slotopmerking: die zwarte dealer, van wie het vriendje afhankelijk is, kan anno 2021 natuurlijk niet meer.

