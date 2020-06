anmorgen kwam ik tot een verrassende ontdekking. Racisme is iets anders dan discriminatie, en racisme gaat uitsluitend om discriminatie wegens huidskleur.

Sta ik even voor lul. En met mij vele duizenden Nederlanders net te doen of ze geen ‘blanke privileges’ hebben en doen ook niet alsof, gewoon omdat z pech hadden in een arbeiderswijk te wonen of van buitenlandse afkomst waren. ‘Ga terug naar je eigen land!’ kreeg ik al te horen toen ik 8 jaar was. Ik ben in 1938 geboren in Nijmegen.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest