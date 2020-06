In eerste instantie dachten we: wat is dat nou? Nieuw straatmeubilair op wat we gemakshalve maar ‘het stationsplein’ in Best noemen. Een gebied dat eerlang volledig op de schop gaat. Navraag bij de gemeente levert in eerste instantie op: ‘De houten panelen zijn nu alvast geplaatst en vormen straks de basis voor informatiepanelen. Hierop komt informatie te staan over de betreffende omgeving en over wandel- en fietsroutes. Deze informatiepanelen komen ook op andere locaties in Best te staan.’ Het raamwerk links waarin de structuur van kale bomen is te herkennen is vermoedelijk een kunstwerk, maar daar zijn nog geen details over bekend.