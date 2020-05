Peter Stiekema

o maar een berichtje van maandag, waar je toch even de haren ten berge van rijzen. In het Veluwse Harskamp, gelegen tussen kippenstad Barneveld en Apeldoorn, is een kippenschuur volledig uitgebrand. De 24.000 dieren hebben de brand niet overleefd.

Een bericht in NRC meldt dat de schuur waarin de kippen een hachelijk bestaan leidden, 20 bij 80 meter mat, dus 1600 vierkante meter. Een snel rekensommetje leert dat dat vijftien kippen per vierkante meter betekent. Van een dierwaardig bestaan kan hier dus onmogelijk sprake zijn geweest.

De schuur lag kennelijk vrij afgelegen, dus je bent geneigd je af te vragen hoe de brand kan zijn ontstaan? Aangestoken misschien? Het zijn kommervolle tijden voor de fokkers van dieren die speciaal voor de slacht bestemd zijn. Alle restaurants zijn al maanden dicht dus er zijn geringere afzetmogelijkheden. Opvallend is dat er de laatste tijd veel stalbranden zijn geweest. Met name in varkens- en kippenstallen. Stichting Wakker Dier houdt cijfers bij over stalbranden in Nederland en het aantal dieren dat daarbij levend verbrandt. De organisatie noteerde in 2019 zestien grote branden met daarbij 175.000 omgekomen dieren. De meeste oorzaken van deze branden zijn nog steeds onbekend, maar komen de eigenaren van de stallen wellicht niet ongelegen. En dat geeft hier en daar wel wat te denken, mag ik hopen.

Voorpagina hhBest