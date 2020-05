k woon in een middenklassewijk, gebouwd in het midden van de jaren zeventig, toen de grond nog betrekkelijk goedkoop was en de kavels dus groot. Ik woon bijvoorbeeld op ongeveer 750 vierkante meter, ruwweg in de vorm van een trapezium.

Dit is de zakelijke achtergrond van een middag waarop ik tot de ontdekking kom dat ik inmiddels 43 jaar op een open plek in een onafzienbaar woud woon – een woud dat ten dele gevormd wordt door door mij aangeplante bomen, heesters en hagen, maar dat buiten de tuin overgaat in hoge essen, kolossale eiken, kastanjes, veel volwassen coniferen.

