Publiek, samengepakt in openluchttheater De Kersouwe in Heeswijk. Beeld ontleend aan de website van het theater.

Nog niet aan gedacht: het wordt deze zomer natuurlijk ook helemaal niks in de openluchttheaters, vooral in Oost-Brabant een wijdverbreide traditie.

Het oudste initiatief is dat van de Verenigde Oisterwijkse Spelers (VOS), immers stammend uit 1915. In december 2019 was men daar nog volop in voorbereiding tot de uitvoering van Oliver! een bekende musical van Lionel Bart. Maar de agenda is leeg, zonder nadere toelichting.

Vooraanstaand is ook De Kersouwe in Heeswijk (sinds 1945). De theatergroep heeft De Bende van Jan de Lichte (naar het boek van Louis Paul Boon) op het programma en hoopt op 20 oktober als datum van de première. In juni, juli en augustus zou er van alles te beleven zijn op het gebied van muziek en cabaret. Niet dus, naar het er nu naar uit ziet.

Openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel heeft ook een rijk gevulde kalender, inclusief de eigen productie, De Nootenboom, die is verplaatst naar 2021.

Openluchttheater Mariahout (ook al 75 jaar) is glashelder: ‘Voor alle evenementen, concerten en voorstellingen die op het programma staan tot 1 september 2020, gaan wij in overleg met het management van de artiesten om zo tot passende oplossingen te komen. Heeft u tickets gekocht voor een voorstelling? Op korte termijn nemen we contact met u op.#zorggoedvoorjezelf #zorggoedvoorelkaar #COVID-19’ Er verschijnt wel een jubileumboek.

En het Bestse Joe Mann Natuurtheater (vooral bekend van de kindervoorstellingen in de zomervakantie) moet natuurlijk ook dit jaar niet thuis geven, al wordt dat niet expliciet gemeld.

Voorpagina hhBest