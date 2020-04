Peter Stiekema

ommige, niet onbelangrijke, woorden van premier Rutte kregen weinig aandacht tijdens zijn persconferentie na de ministerraad van vrijdag. Ze raakten ondergesneeuwd onder de overweldigende hoeveelheid Corona-afspraken en later op de avond nog door de miljarden aan staatssteun voor KLM.

Toch wijdde de premier enkele zinnen aan het gigantische begrotingstekort van 92 miljard euro. ‘Er komt dit jaar geen enorme bezuinigingsronde om het tekort terug te dringen’, zo zei hij. Nee, dit jaar niet, maar volgend jaar?

Dan zijn er immers Tweede Kamerverkiezingen en nu al over bezuinigingen beginnen zou voor de regering waarschijnlijk zware verliezen en winst voor de populistische partijen van Wilders en Baudet opleveren. Dus alsjeblieft niet over bezuinigingen praten, daar komen we pas mee op de derde dinsdag van september 2021, als iedereen weer veilig op het pluche zit. En dan kunnen in één beweging de pensioenen geschoren worden, want met de pensioenfondsen gaat het ook bitter slecht. Dan zien we meteen wat dat tamelijk mistige pensioenakkoord van minister Koolmees echt waard is. Tamelijk weinig, zo valt te vrezen.

Nederland heeft diepe zakken zei minister Hoekstra van Financiën de afgelopen weken enkele malen. Daarmee doelde hij op het resultaat van de bezuinigingen van de jaren tussen 2008 en 2018, die onder meer de zorg, waar we nu zo trots op zijn, hebben gescalpeerd. Nu werken daar de helden, die ons zo goed mogelijk tegen het virus trachten te beschermen met gevaar voor eigen levens. Hoe zal het hun vergaan bij de te verwachten bezuinigingen in de herfst van 2021?

Nederland mag dan diepe zakken hebben, maar we worden geregeerd door grote zakken.

Voorpagina hhBest