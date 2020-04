Peter Stiekema

ier in Nederlands Limburg betaal je nog boven de 1.40 Euro voor een litertje Eurobenzine. Aan de witte pomp. Bij de merkpompen ligt die prijs nog veel hoger. In Belgisch Limburg ligt die momenteel een paar cent boven de 1 euro. Ik tankte tot voor kort altijd in België, deed nog een paar andere boodschappen die daar goedkoper zijn en reed weer terug. Maar de grenzen zijn dicht en je mag België, waar wij hemelsbreed een kilometer vandaan wonen, niet meer in. Tenzij je er werkt en een vergunning hebt.

Dat is een fikse strop voor de eindeloze rijen benzinepompen tussen Maaseik en Lanaken, waarvan er veel speciaal zijn gebouwd ten behoeve van de Nederlandse benzinekoper. Die strop geldt uiteraard ook voor de Belgische overheid wegens het verlies aan accijnzen.

Op hun beurt doen de Belgen veel inkopen in de winkels hier in de gemeente Stein en het gigantische winkelcentrum in Beek, omdat de prijzen van de meeste producten hier substantieel lager liggen dan in bij voorbeeld de grensgemeenten Maasmechelen en Lanaken. Maar de Belgen mogen ons land niet meer in, tenzij ze hier werken. Daar hebben ze een vergunning voor nodig via hun werkgever. Ze mogen hier echter geen inkopen doen. Doen ze dat toch, en ze worden betrapt, dan krijgen ze een fikse boete.

De burgemeester van Lanaken, de buurgemeente van Maastricht, maakt het nog veel bonter. Hij is boos op de burgemeester van Maastricht omdat die heeft besloten dat de mark in Maastricht weer open mag, weliswaar in heel beperkte vorm. Hij vreest dat nogal wat grensbewoners uit België toch naar de markt willen. Zeker nu er momenteel geen Belgische markten zijn. Daarom gaat Lanaken op die momenten de grens afsluiten. Maar die grens was toch al dicht. Dat is toch een kwestie van gewoon handhaven?

In de deelgemeenten Smeermaas en Veldwezelt, pal op de grens, is het traditie om naar de vrijdagmarkt in Maastricht te gaan. Burgemeester Marino Keulen: “Dit is zeer onvoorzichtig, temeer omdat het publiek, dat de markt bezoekt, veelal 65-plus is”. De grensovergang Smeermaas wordt tijdens de markturen gesloten met betonblokken en in Veldwezelt zal de politie deze dagen extra controleren. We willen nieuwe besmettingshaarden tegengaan.”

Dat is uiteraard zijn goed recht, maar ga dan niet zitten zaniken tegen de burgemeester van Maastricht maar hou kooplustige Belgen in de hand en in je eigen land.

Voorpagina hhBest