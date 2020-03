Peter Stiekema

e kunt het bijna niet geloven maar het Corona-virus brengt toch nog een paar voordelen met zich mee.

– Het Eurovisiesongfestival, het veruit beroerdste muziekfestival ter wereld, wordt uitgesteld, waarschijnlijk tot volgend jaar, maar misschien leidt dit uitstel wel tot een eeuwig afstel. Intussen heeft het festival de gemeente Rotterdam, met veel armlastige inwoners, al 6,7 miljoen Euro gekost. Pakweg tien Euro per inwoner.

– Het bezoek van de koning en zijn aanhang aan Maastricht gaat 27 april niet door. Kost de belastingbetaler weer een hoop minder. De koningsspelen stoppen er ook mee. Wat een onzin allemaal.

– De voetbalcompetitie ligt op zijn gat en het EK-voetbal gaat evenmin door. Zijn we een tijdje van het geleuter van Joep Schreuder verlost. Heerlijk.

– Wat zal het met Pasen rustig zijn in Nederland. Geen miljoen toeristen. geen Duitsers, geen meubelboulevards, geen pannenkoekenhuizen. Geweldig.

– De Grand Prix in Zandvoort kan het dit jaar ook vergeten. Prins Bernhard heeft dat circuit voor noppes opgezet. Geen motorgeraas, geen vervuiling. geen doodgeschoten of doodgereden herten in de duinen nodig. Zalig toch.

– Het milieu is de grote winnaar voorlopig. Zelden zo’n schone lucht gehad in Nederland. Voldoen we ineens aan alle voorwaarden van de Club van Rome. Kunnen we straks, als het virus voorbij is, weer lekker gaan bouwen, vervuilen en het klimaat verpesten. Hoera.

