Beste inwoners,

We leven momenteel in een hectische wereld. Het coronavirus raakt ons allemaal en we zien de gevolgen in onze samenleving.

Ook een aantal Bestenaren is helaas ziek geworden. We doen met zijn allen ons uiterste best om de afgekondigde maatregelen op te volgen en een verdere verspreiding van het virus een halt toe te roepen. De een probeert zo goed mogelijk om te gaan met alle beperkingen die er nu zijn. De ander is vanuit de zorg bezig om in deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk zijn werk te doen.

Foto gemeente Best

Deze, voor Nederland unieke situatie vraagt veel van ons. Alleen door er samen de schouders onder te zetten lukt het ons om het Coronavirus het hoofd te bieden. Speciale aandacht vraag ik voor de ouderen, kwetsbaren en alleenstaanden in onze Bestse gemeenschap. Probeer daar waar mogelijk om hen te helpen met het doen van boodschappen, bel hen keer voor wat menselijk contact. Ik zie al mooie initiatieven ontstaan. Op Facebook zijn op dit moment al twee groepen actief waarin mensen hulp aanbieden. Ga zo door en zorg voor elkaar!

Waar mijn bewondering iedere dag alleen maar groter voor wordt, zijn de mensen in de zorg. De druk op hen neemt nog iedere dag toe. Zij proberen met man en macht om de nog steeds groeiende aantallen zieken te helpen. Een groot dankjewel is hier het minste wat ik kan uitspreken.

De geschiedenis heeft ons een ding geleerd: de samenleving wordt sterker naarmate een crisis groter is. Laten we samen voor iedereen in onze Bestse samenleving zorgen!

Hans Ubachs,

Burgemeester Best

Zie ook: gevolgen maatregelen voor Best