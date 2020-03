Peter Stiekema

k veerde op uit mijn luie stoel, toen ik gisteren aan het eind van de middag op Teletekst de vetgedrukte mededeling zag dat het kabinet vanaf 18.00 uur crisisberaad had over het vervloekte Coronavirus. Nu zal je eens een aap zien vlooien, dacht ik bij mezelf. Daadkracht van het kabinet. De strijd tegen het virus begint en we zullen als natie eens laten zien wat we allemaal in onze mars hebben.

Het minste waar ik op rekende was alle verloven van politie en leger ingetrokken. Met de van Duitsland geleaste tanks naar de vaderlandse risicogebieden. Heel Brabant in quarantaine en alle grenzen hermetisch op slot. Ook de Efteling dicht tot na de zomervakantie en alle dierentuinen eveneens gesloten.

Hoe bitter was mijn teleurstelling dat Rutte na afloop van het beraad met de mededeling kwam dat het schudden van handen in ons land voortaan taboe is. Om te laten zien dat het hem ernst was drukte hij aan het slot van de PC zijn buurman de hand. Hoe serieus kun je deze joker nog nemen, eigenlijk. Maar de meeste moslims blij, want die vinden het schudden van handen een hele vieze gewoonte, temeer daar nogal veel Nederlandse mannen met hun rechterhand veelvuldig aan hun reet of in hun kruis zitten te krabben.

Je zou toch verwachten dat Rutte ook de hinderlijke vaderlandse gewoonte, waarbij men elkaar ter begroeting drie keer op de bek zoent, tot levensgevaarlijk zou verklaren, maar niks van dat alles. Je neus snuiten in je ellenboog lijkt me ook geen frisse gewoonte. Ik ben nogal grieperig op het moment. Ik blijf vooral thuis. Voor alle zekerheid snuit ik mijn neus zelfs in mijn anus. U ziet, ik ben nog lenig op 68-jarige leeftijd en houd terdege rekening met mijn omgeving.

Intussen vraag ik mij in gemoede af of er in de vaderlandse hoerenbuurten nog wel wat te beleven is. Kun je daar met een extra sterk condoom en een stevig mondkapje op nog wel terecht, of ligt daar alles letterlijk en figuurlijk ook op z’n gat?

