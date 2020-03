Van links af: Van Erp, Kapteijns, Koole, Terpstra. Foto’s Freke van der Esch

an de waarde die vrijwilligers – die zich soms tientallen jaren inzetten voor de gemeenschap – hechten aan een koninklijke onderscheiding heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden geen boodschap. Het criterium ‘meer dan 20 jaar vrijwillige brandweerdienst’ als automatische toekenningsgrond voor een koninklijke onderscheiding is beëindigd. De brandweervrijwilligers die op 1 januari 2020 twintig jaar of langer in dienst waren, komen nog wel in aanmerking.

De gemeente Best voegde gisteren de daad bij het woord. De brandweerlieden Jaap Koole (36 jaar actief), Rob Terpstra (34 jaar actief), Marc van Erp (30 jaar actief) en Theo Kapteijns (27 jaar actief) werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. (De handtekening is natuurlijk van de koning.)