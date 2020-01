Peter Stiekema

oor de (flauwe) grap bestelde ik vroeger bij de Chinees wel eens een portie Nazi Goering Speciaal. En doet u er maar een ijskoud Oostenrijks biertje bij, voegde ik daar aan toe. Kaltenbrunner bij voorbeeld. U ziet wel, geen zee gaat mij te diep. Maar bij gebrek aan goed geschiedenisonderwijs (lerarentekort, begrijpt u) moet ik een en ander misschien wel uitleggen aan de goegemeente. Nou, dat doe ik lekker niet.

Inmiddels vraag ik me in gemoede af hoe het nu met de Chinese restaurants hier te lande gesteld is. Zou de burgerij met name op zondag (luie huisvrouwendag, ik kan het weten, want ik ben hier thuis de huisvrouw) met al dat gedoe over dat Chinese Coronavirus nu zelf koken of toch nog even naar de afhaalchinees gaan? En Wok je inmiddels wel alone? Je leest er niks over, dus het zou zo maar kunnen. En bij de Chinese toko’s zou het best een stuk minder druk kunnen zijn.

Ik las laatst een boek van een Nederlander die een jaar in China had geleefd en zich verdiept had in de plaatselijke eetgewoonten. Hij beweerde dat Chinezen werkelijk alles eten wat beweegt. Alles wat zich in de lucht bevindt, behalve vliegtuigen en dito uit de zee, met uitzondering van duikboten. Dat Coronavirus schijnt trouwens van het eten van slangen te komen. Eet u vooral smakelijk. In ons land proberen ze de bevolking nu van het varkensvlees af en aan de insecten te helpen. Geef mijn portie maar aan fikkie. Maar mijn verwende honden halen daar waarschijnlijk de gevoelige neuzen voor op.

Corona is trouwens ook een Mexicaans biermerk. Dat drinken sommigen nu uitsluitend met een mondkapje voor. Proost dan maar. Zo lang het nog kan.

