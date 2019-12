et lijkt mij dat de tijd is aangebroken voor een Wort zum Sonntag. Want zo tegen het einde van het jaar, op dagen die niet zo somber zijn als gebruikelijk in dit seizoen, bekruipen mij onheilspellende gevoelens.

In de jaren dat ik ijverig mijn stemplicht vervulde, stemde het hele land op partijen die serieuze parlementariërs afvaardigden die hun taak, zo goed mogelijk voor hun achterban op te komen, serieus namen. Het waren overzichtelijke tijden, want de mensen stemden steevast op de partij waar ze de vorige keer ook op gestemd hadden, tevens de partij waarop ze moesten stemmen van hun dominee, pastoor of vakbondsleider.

