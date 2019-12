Na mislukken Ardennenoffensief

Op eerste kerstdag 1944 sprak Adolf Hitler, waarschijnlijk voor de eerste keer, over zelfdoding. De Britse geschiedschrijver Antony Beevor heeft dit ontleend aan de memoires van zijn adjudant Nikolaus von Below (1980). Het was duidelijk dat het Ardennenoffensief, dat je gerust de laatste stuiptrekking van het Derde Rijk kunt noemen, was mislukt.’

Eerder die dag verzamelde Generaloberst Jodl, na een telefoontje uit België, de moed om tegen de Hitler te zeggen: ‘Mein Führer, we moeten de feiten onder ogen zien. We kunnen de Maas niet oversteken. Reichsmarschall Göring verkondigde dezelfde avond: ‘De oorlog is verloren’.









Hitler vond zichzelf de beste strateeg ter wereld. Bij elke relativerende opmerking verviel hij in razernij zoals bij voorbeeld de film Der Untergang treffend in beeld brengt. Met het Ardennenoffensief, waarbij het te doen was om de haven van Antwerpen, dacht hij het succes van de inval van mei 1940 via België te herhalen.

Göring stelde die eerste kerstdag voor naar een bestand te streven. Beevor: ‘Een van woede trillende Hitler waarschuwde hem het niet in zijn hoofd te halen achter zijn rug om te gaan onderhandelen. “Als je mijn bevel niet opvolgt, laat ik je executeren.”’

Maar ‘s avonds zei Hitler tegen Von Below over het verloop van het Ardennenoffensief: ‘De vijandelijke overmacht is te groot. Ik ben verraden (…) Het beste wat ik nu kan doen is een kogel door mijn kop schieten. (…) Wij capituleren nooit. We gaan misschien ten onder, maar we slepen de wereld mee in onze val.’

Vier maanden later zou hij, bij de nadering van het Sovjet-leger, in de bunker onder de Kanselarij in Berlijn zijn zelfdodingsplan uitvoeren.

