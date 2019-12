Het eerste zonnepark in Best aan de Eindhovenseweg Zuid.

De gemeenteraad van Best gaat zich maandag bezig houden met de eventuele verwezenlijking van een tweede en derde zonnepark in het buitengebied. Het eerste kwam onlangs tot stand aan de Eindhovenseweg Zuid. Over de plannen, weten we nu al, heerst verdeeldheid binnen de raad, terwijl de reacties van daarbuiten uitgesproken negatief zijn. De klankbordgroep Groen van het Bewonersoverleg Buitengebied Aarle Heikant (BOBAH) pleit voor een zogenoemde ‘1 op 2 regeling’: de gemeente Best zou hierbij pas een vergunning voor plaatsing van zonnepanelen op de aangewezen grond moeten verlenen wanneer de (partikuliere) aanvrager aantoonbaar voor elk paneel op de grond er tevens twee plaatst op daken, wanden, parkeerterreinen (overkappingen) enzovoort.

Om energieneutraal te zijn als het gaat om verbruik van elektra en gas zouden zonnepaneelvelden nodig zijn ter grootte van in totaal ca. 1200 voetbalvelden (800 voor elektra en ca. 400 voor gas), schrijven José de Bresser en Jan Teunissen in een onlinedocument. Volgens hen zijn dit ca. 160

zonnepaneelvelden als het bestaande veld (5 hectare) aan de Eindhovenseweg Zuid. Met andere woorden: dit bestaande veld dekt slechts 0,6 % van de totale behoefte.

Het duo van BOBAH maakte onderstaande tekening van de aldus verwachte situatie en schrijft dat de schrik hen daarbij om het hart sloeg.

Het kaartje toont de plattegrond van Best (totaal ca. 3500 hectare, met daarin de bebouwde kom van ca. 1000 hectare) plus bestaande natuurgebieden. Buiten deze bebouwde kom zijn blokken getekend ter grootte van elk ca. 65 hectare, zijnde elk 100 voetbalvelden. (Ter referentie: de wijk

Heivelden nr.14 in het plaatje is 82 hectare groot).

In totaal is volgens De Bresser en Teunissen 12x 65 hectare = 780 hectare nodig. Ofwel alle landbouwgrond van Best.

De commentatoren van de buurtschap Aarle c.a. zijn van mening dat gemeente Best zich, zonder zich daarvan de betekenis ten volle te realiseren, dus te snel, heeft uitgesproken om per 2030 energieneutraal te zijn.

