Peter Stiekema

ensen ongecontroleerd naar buiten laten gaan, is illegaal. Dat stellen juristen Arie Trouwborst en Han Somsen van de Tilburgse Universiteit in het dagblad Trouw. Zij baseren zich daarbij op Europese regels voor natuurbescherming.

De mens (homo sapiens) is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld, schrijven de onderzoekers in het Journal of Environmental Law. Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting enkele honderden miljoenen dieren door mensen gedood.

Meer dan de helft van deze slachtoffers is toe te schrijven aan mensen met een eigenaar, meestal de vrouwen. Er zijn in Nederland tussen de 17 en 18 miljoen mensen, onder wie honderdduizenden zwerfmensen, (vooral asielzoekers zonder verblijfsvergunning). Onder de slachtoffers zijn verschillende typen zoogdieren, als varkens, koeien, geiten en schapen, al dan niet halal geslacht. Ook vogels zoals kippen en fazanten, maar ook weidevogels en vissen en amfibieën zijn het slachtoffer van de mens.

Dat is niet alleen schadelijk, aldus de rechtswetenschappers, het is ook illegaal. Onder de Europese Mensen- en Habitatrichtlijn is Nederland immers verplicht om bepaalde soorten en hun leefgebieden te beschermen, en mogelijke bedreigingen te beperken. Een mens zonder toezicht en ook nog onaangelijnd te laten rondlopen is feitelijk al verboden, zo beweren de juristen…

PS: U begrijpt het al, bovenstaand stukje is een soort van parabel. Waar mensen staat, moet katten worden geschreven. Maakten de juristen zich maar net zo druk over wat de mens aanricht in en om de natuur, dan zou de wereld misschien een stuk leefbaarder worden.

