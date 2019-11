Kerk en pastorie van Knegsel

Knegsel is een dorpje van 1350 inwoners in het hart van De Kempen, met een kerkje waarvan de toren weliswaar opvallend breed is, maar zo laag dat in de jaren zestig van de vorige eeuw het grapje de ronde deed: ‘Pastoor, haal je toren binnen want het begin te regenen.’



Andere Tijden! De pastoor was tot 2002 H.Peters, die toen bij zijn afscheid op 87-jarigeleeftid een standbeeldje kreeg, omdat hij gedurende maar liefst 35 jaar zijn parochie voortreffelijk had gediend. Evenals trouwens zijn huishoudster, Betsie van den Broek.

Dat monument is een schattig bronzen sculptuur van Tjikkie Kreuger, zoals ook Knegsel nog steeds een liefelijk en rustig karakter heeft. Dat komt niet in de laatste plaats door de ietwat geïsoleerde ligging op 6 kilometer van hoofdplaats Eersel, even ver van de A67 en de zeer drukke N284, de hoofdweg door De Kempen, met zijn lintbebouwing van bedrijven.

Als parochie bestaat Knegsel al meer dan 600 jaar, ware het niet dat het sinds 2014 geen zelfstandige parochie en dus ook geen kerkdorp meer is.

De geloofs-gemeenschap van de heiligen Monulphus en Gondulphus behoort, met die van andere dorpen in de gemeente Eersel tot de Willibrordusparochie in de hoofdplaats (één pastoor), die dan ook tegenwoordig Samen Willibrordus heet.

Het kerkbestuur heeft de procedure (inclusief discussieavonden) in gang gezet voor het onttrekken aan de eredienst van de kerken in Duizel, Steensel en Knegsel. Het is niet anders dan elders in Brabant. Aanleiding: ontkerkelijking, vergrijzing en een voortdurende afname van het aantal vrijwilligers, van wie de kerken goeddeels afhankelijk zijn. De begroting van de fusieparochie voor 2019 vertoont een negatief saldo van maar liefst 215.000 euro. ‘Elk jaar teren we in met een bedrag van minimaal een ton,’ meldt het bestuur in een Toekomstvisie.

‘Daar waar geen andere bestemming voor het kerkgebouw te regelen is

kan het gebouw tijdelijk voor een beperkt aantal diensten in functie

blijven,’ zegt het rapport: ‘uitvaarten, gildevieringen, carnavalsvieringen en andere bijzondere lokale momenten. als er genoeg financiële middelen en vrijwilligers zijn.’

Moge het monumentale kerkje van Knegsel het karakter van het dorp blijven bepalen, liefst zonder bierreclame naast de ingang, zoals in Oostelbeers.

