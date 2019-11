Op een voormalig weiland, omsloten door Veldweg, Oirschotseweg en Ringweg bouwt Best een gezondheidscentrum en accommodatie voor mensen met een ‘zorgindicatie’.

Van PFAS heeft Best voorlopig geen last, zo bleek onlangs ook al uit mededelingen van wethouder Marc van Schuppen (o.m. ruimtelijke ontwikkeling) aan de gemeenteraad. Dus is nabij de rotonde in de Oirschotseweg in een voormalig weiland het grondwerk begonnen voor een gezondheidscentrum en accommodatie voor mensen met een ‘zorgindicatie’.

In de westelijke bouwmassa wordt een lokaal gezondheidscentrum gerealiseerd, met daarin diverse zorgfaciliteiten zoals een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, apotheek en verloskunde, aldus de toelichting op het bestemmingsplan Veldweg, dat in juni door de raad is vastgesteld.

‘In de oostelijke bouwmassa zijn maatschappelijke voorzieningen voor verblijf beoogd met een ruimte waarin zorg verleend wordt aan de bewoners van de

voorzieningen voor verblijf. In dit gebouw wordt door zorginstelling ‘September Holding B.V.’ zorg verleend aan bewoners met een zorgindicatie van het Centrum

indicatiestelling zorg (CIZ).’

De voorzieningen zijn met name nodig in verband met de realisering van de wijken en wijkjes Dijkstraten (foto hieronder), Steegsche Velden en Aarlesche Erven.

Voorpagina hhBest