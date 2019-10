Aan de rand van de Bestse wijk Dijkstraten – in aanbouw – zijn enkele speeltoestellen om veiligheidsredenen door de gemeente met hekken afgeschermd.

In overleg met de keuringsdienst heeft de gemeente Best enkele speeltoestellen in een zogenaamde speelwadi aan de buitengrens van de in aanbouw zijnde wijk Dijkstraten met hekken afgesloten.

In het voorjaar is door Replay Profs in Playgrounds de speelwadi in Dijkstraten ingericht. Dit ontwerp is in overleg met de bewoners gekozen. Alle speeltoestellen in de gemeente Best moeten een verplichte certificering hebben. Deze week is uit controle gebleken dat enkele toestellen nog niet volledig voldoen aan de veiligheidseisen, zo meldt de gemeente.

In overleg met het keuringsinstituut is besloten enkele toestellen af te zetten met hekwerken, daarnaast wordt uit enkele toestellen het speelelement verwijderd. In overleg met de leverancier wordt een oplossing gezocht. Het is volgens de gemeente mogelijk dat enkele toestellen in de speeltuin vervangen worden.

De gemeente Best plaatst vaak originele speeltoestellen, zoals onlangs deze schommelboot in het voltooide wijkje Klompenfabriek, tussen de Oirschotseweg en de Prinses Margrietlaan. (Foto: )