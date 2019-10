Dit is zo mooi. Twee helden uit de vorige eeuw, gefotografeerd in 1929 (color of colorized?). De Britse historicus Frank McDonough, zeer actief op Twitter met verwijzingen naar belangrijke gebeurtenissen en personen, toont dit heden als Photo of the day. Ze nodigt uit tot analyse.

Winston Churchill is hier 55 jaar. en ziet er weliswaar uit als Churchill, in zijn donkere, driedelig pak, met vlinderstrik en gleufhoed, maar nog niet als de bulldog uit de Tweede Wereldoorlog. En dan de veertigjarige van oorsprong Britse komiek Charlie Chaplin, in een outfit die het ook vandaag de dag nog goed zou doen.