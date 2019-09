Hartveroverend spel van María Isabel Díaz Lago als Sole, alias mammi (midden) in het vierde seizoen van Vis a vis.

an de reeks Spaanse Netflixseries is Vis a vis (2015-2019) een regelrechte bovenslag. Misstanden in een private vrouwengevangenis. Het gaat er rauw aan toe en alle dingen, niet in het minst de (bi)sexualiteit, worden regelrecht bij hun naam genoemd. De gebruikelijke naam voor de medegevangene is teef. Voor zover ik dat kan beoordelen, is de Nederlandse vertaling top; maar goed ook, want de dialogen in deze filmserie zijn dragend. Vis a vis betekent zoiets als Façe à Façe, tja, oog in oog, maar meer voor de hand liggend zou hier zijn: ‘oog om oog, tand om tand’.

Vooropgesteld: de vrouwen winnen. Ofwel de liefde en de solidariteit tegenover een niets ontziende rivaliteit onder mensen wier criminele verleden doorgaans niet mis is. De arts-psychiater, die niet terugdeinst voor verkrachting en moord; de eigenaresse van de gevangenissen die maar één doel heeft: geld, maar die uiteindelijk door een ongelofelijk omvangrijke gevangene (reeds door haar moeder als vretend varken bestempeld) in het gele gevangenispak wordt gehuld. Een wonder overigens dat de dikke, die altoos met een lollystick in haar mond rondloopt, dat ding niet in haar keel wordt getimmerd.

Zoals vaker in zo’n film, zitten er hier en daar wel wat onwaarschijnlijkheden in, zoals een moordpoging met een – weliswaar grote – wasmachine, maar dat stoort helemaal niet. Trouwens, geen ernst zonder humor.

Ik koos uit overstelpende aanbod aan foto’s en stills een scène met María Isabel Díaz Lago als Sole, een vrouw die aan de ‘levenslange’ kwelling door haar man een einde maakte door hem te vermoorden en te verbranden. Maar mammi is in de gevangenis een ethisch voorbeeld en verwerft aller genegenheid, wat in overtreffende trap tot uiting komt in een euthanasiescène (wegens alzheimer).

Haar dreigende overplaatsing aan de vooravond van deze gebeurtenis is de aanleiding tot de algehele opstand.

Voorpagina hhBest