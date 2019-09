Peter Stiekema

e gaan naar Zandvoort al aan de zee, we nemen koffie en broodjes mee, oh het is een heerlijkheid als je door de duinen racet, we gaan naar Zandvoort en er gaan een miljoen mensen mee’. Deze variatie op een beroemd liedje uit de vooroorlogse jaren van Louis Davids schoot me te binnen toen ik las over het gedoe met het racecircuit van Zandvoort, inmiddels in handen van prins Bernhard jr, neef van de koning, en een stel ‘vrindjes’ . Bovendien is dit illustere (?) gezelschap tevens eigenaar van honderden woningen in Amsterdam en het complete omroeppark in Hilversum. Ik ben ontzettend benieuwd naar hun respectievelijke belastingaangiften, maar dit terzijde.

Of die grand Prix Formule-1 er daadwerkelijk komt is bepaald onzeker. Het oude circuit moet helemaal worden aangepast en het ligt in een belangrijk natuurgebied. Men is al begonnen met de verbouwing, maar de nodige vergunningen ontbreken nog, of deugen niet. Dus stilleggen die hap zou ik zeggen. In een tijd dat mensen van het aardgas af moeten, dat de helft van het vee volgens sommigen dient te worden geslacht en tal van dieren in de natuur al vanzelf doodgaan door het stikstofprobleem, moet je toch geen stukken natuur opgeven voor enorme stikstofvervuiling veroorzaakt door saai achter elkaar aan karrende raceautootjes en het uit alle hoeken van de wereld toegestroomde publiek en de racestallen, zo heten die, geloof ik, zelf. Afgelopen weekend naar de stratenrace, in Singapore meen ik, gekeken? Nogal slaapverwekkend allemaal. En nu moet dat vernieuwde circuit er ineens komen omdat we zegge en schrijve 1 hele autocoureur hebben die er tamelijk goed in is?

We kunnen geen huizen en wegen meer bouwen, maar voor deze vorm van pret en jolijt is volgens de regering wel ruimte. Gelukkig is de milieubeweging er nog; de ene na de andere organisatie tekent protest aan. Recent is dat Mobilisation for the Environment, die er mede voor zorgde dat alle bouwplannen van de overheid werden stopgezet wegens het stikstofprobleem. De Grand Prix stoot grote hoeveelheden stikstof uit die het omringende Natura-2000-gebied Kennemerduinen beschadigen, aldus milieuactivist Johan Vollenbroek van voornoemde organisatie. Vollenbroek schaart zich met zijn club in het rijtje natuurbeschermingsclubs dat al een rechtszaak aanspande: de stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Vrienden van Middenduin, om er een paar te noemen.

Minister Bruno Bruins, die naast een deel van de gezondheidszorg ook sport in zijn portefeuille heeft, kondigde eerder aan alles in het werk te stellen om de F1 in Zandvoort door te laten gaan. Gelukkig is Bruins een aardsblunderaar, die er zelfs niet in slaagde ondanks druk uit de bevolking ziekenhuizen open te houden, dus er is nog hoop. Maar prins Bernhard jr. is natuurlijk wel het neefje van de koning en premier Rutte is een goede vriend van diezelfde koning. Gisteren sprak Rutte nog krachtige woorden in New York over de aanpak van het stikstofprobleem, maar och, zo’n wedstrijdje, dat moet wel lukken, majesteit. En op consequent beleid heb ik Rutte nog nooit kunnen betrappen.

Het volk wil brood en spelen. Dat brood wordt steeds betrekkelijker, gezien het grote aantal mensen dat is aangewezen op de voedselbanken en anderszins nauwelijks kan rondkomen. Maar spelen, die kunnen ze krijgen, zo denkt Bruno Bruins. Zelf denk ik er intussen hard over om politiebescherming aan te vragen. Want dit soort columns wordt door het racevolk waarschijnlijk niet op de juiste waarde geschat.

Voorpagina hhBest

Jammer voor de Grand Prix liefhebbers en voor diegenen die er veel geld aan verdienen, maar Grand Prix-F1 houden als anderen ( automobilisten,landbouw, bouw) flinke offers moeten brengen is ongepast. Niet doen dus . #Zandvoort. #stikstof https://t.co/9kX62xBJhj — frans weisglas (@fransweisglas) September 25, 2019



Frans Weisglas is VVD-er en oud-kamervoorzitter.